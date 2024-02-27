حكومة كوردستان ومجلس الشيوخ الأمريكي يتفقان على أهمية حماية أمن الإقليم

2024-02-27 22:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في واشنطن، اليوم الثلاثاء، مع رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي جاك ريد، والعضو البارز في اللجنة السيناتور روجر ويكر.

ذكر ذلك بيان صدر عن حكومة الاقليم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، وأضاف أنه تم خلال الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية حماية الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان، ومواصلة دعم قوات البيشمركة من قبل الولايات المتحدة والتحالف الدولي.

وعبّر رئيس الحكومة عن شكره للولايات المتحدة على مساعدتها ودعمها، كما شدد على ضرورة احترام الكيان الدستوري والفيدرالي للإقليم.

بدوره، أعرب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي عن تقديره لنضالات وتضحيات البيشمركة وشعب كوردستان.