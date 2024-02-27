2024-02-27 22:30:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل الصميدعي، اليوم الثلاثاء، وجود نية لبحث ملفي البترو دولار وتنمية الأقاليم مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أكد تشكيل لجان لمتابعة المشاريع المتلكئة بالمحافظة.وقال الصميدعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة لديها مشاريع متلكئة وأخرى مستمرة ويخصص لها كل عام ميزانية محددة"، مبيناً، أن "هنالك أربعة مشاريع مستمرة للمجاري وهي القادسية وبيجي والشرقاط وقضاء الطوز".وأشار، إلى أنه "سيتم تشكيل وفد والذهاب إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني؛ من أجل إعادة خطة البترودولار وتنمية الأقاليم إلى المحافظة".وأضاف الصميدعي، أن "أغلب مشاريع تنمية الأقاليم متلكئة؛ بسبب قلة التخصيصات المالية"، معبراً عن أمله بأن "تدعم الحكومة مشاريع تنمية الأقاليم، من خلال زيادة المبالغ المخصصة".وأوضح، أن "البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ركز على التنمية المستدامة، لذلك أعتقد أن الحكومة المركزية ستدعمنا بتخصيصات لإعادة العمل بالمشاريع المتلكئة".ولفت، إلى أن "مجلس المحافظة سيشكل لجاناً لمتابعة المشاريع المتلكئة ومعرفة أسباب توقفها عن العمل، هل هي بسبب المقاولين، أم تعود لأسباب أخرى، ثم بعد ذلك يتم معالجتها".