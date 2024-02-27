الدفاع المدني في أربيل تكشف تفاصيل وخسائر حريق سوق "البالة"

2024-02-27 22:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني في أربيل، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، عن تفاصيل وخسائر حريق سوق "البالة" الذي أنطلع بوقت سابق مساء اليوم في وسط المدينة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني (كاروان ميراودة لي) في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "الدفاع المدني يعمل على إطفاء الحريق الذي اندلع بسوق الملابس المستعملة (البالة) في شارع 100".

ولفت الى، أن "الخسائر المادية كبيرة".

وأكد، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، ولم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن".

وكان حريق كبير نشب مساء اليوم الثلاثاء في سوق البالة وسط أربيل، مع استمرار جهود فرق الدفاع المدني لاخماده.



