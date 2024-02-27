2024-02-27 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

كشفت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن مستوى الإنجاز الشهري الخاص بشمول مستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي.وقالت الهيئة في بيان ورد لـوكالة إيرث نيوز إن “العدد الكلي للخدمات المقدمة من هيئة الضمان الصحي بلغ (278) مستفيدا”، مبينا أنه “193 منهم صُرف دفتر الضمان الصحي لهم”.وأضافت، إن “81 مستفيد تم احالتهم لعيادات […]

ظهرت المقالة العمل تستعرض نسب الانجاز الشهرية الخاصة بالمشمولين في ضمان الصحي أولاً على ايرث نيوز.