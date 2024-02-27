السوداني يؤكد سعي العراق إلى توسعة التعاون الاقتصادي مع بلجيكا

2024-02-27 23:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024) سعي العراق إلى توسعة التعاون الاقتصادي مع بلجيكا.

وأفاد بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "استقبل، اليوم الثلاثاء، السفير غير المقيم لمملكة بلجيكا في العراق سيرج ديكشن وشهد اللقاء التباحث في العلاقات بين العراق وبلجيكا، وسبل تعزيزها، وتوسعة الشراكة بين البلدين، وضرورة استمرار زخم المشاورات الثنائية، فضلاً عن أهمية وجود سفير مقيم لبلجيكا في العراق".

وأشاد السوداني "بدور بلجيكا في دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب عبر المشاركة في التحالف الدولي" مشيرا، إلى "مستوى الجهوزية والقدرة اللتين وصلت لهما القوات العراقية المسلحة، وإنهاء مهمة التحالف في العراق والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الدول المشاركة".

وبيّن "سعي العراق إلى توسعة التعاون الاقتصادي مع بلجيكا، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والبنى التحتية وتقنيات المياه، إضافة إلى التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية والمطلوبين للقضاء العراقي، وتوقيع مذكرة تفاهم قانونية في هذه المجالات".

كما عبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره موقف الحكومة البلجيكية بتعاونها عبر تسلّم مواطنيها من مخيم الهول، وحث باقي الدول الأوروبية على اتباع المسار ذاته.