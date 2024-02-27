Ferrero Gulf تعلن عن مقرها الرئيسي الجديد في وسط مدينة دبي

2024-02-27 23:07:50 - المصدر: Ferrero Gulf

تُدشن Ferrero Gulf العام الجديد في مقرها الجديد بحضور سعادة عبد الله الصالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة في الإمارات، وسعادة لورنزو فانارا، سفير إيطاليا في دولة الإمارات

يرحب المكتب الجديد أيضاً بالمدير التنفيذي الإقليمي الجديد لمنطقة الخليج، ماورو دي فيليب.

[دبي، 27 فبراير2024 ]- تفخر Ferrero، واحدة من أهم شركات الحلويات وأكبرها في العالم، بالإعلان عن افتتاح المقر الإقليمي الجديد لمنطقة الخليج في قلب وسط مدينة دبي. حظيت هذه المناسبة الكبيرة بحضور سعادة عبدالله الصالح وكيل وزارة الإقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تميزت الفعالية أيضًا بمشاركة ضيوف مميزين مثل:

سعادة لورنزو فانارا - سفارة إيطاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة

سعادة فرانشيسكا ديل أبا - نائب القنصل العام في القنصلية العامة لإيطاليا في دبي

في جو من الفخر والتميز، شكل حفل الافتتاح لشركة Ferrero خطوة مهمة نحو التطور وتحقيق نمو متميز في المنطقة.

في تعليقه على الإفتتاح، صرّح سعادة عبد الله الصالح: "يشرّفنا المشاركة مع شركة Ferrero في الاحتفال بإفتتاح مقرها الإقليمي الجديد في قلب دبي. تبرز هذه التوسعة لشركة Ferrero جاذبية دولة الإمارات كوجهة عمل استراتيجية وتعكس ثقة قادة الصناعة العالمية في اقتصادنا القوي. تلتزم وزارة الاقتصاد بتهيئة بيئة تدعم نمو ونجاح الشركات، ونحن متحمسون للفرص التي ستتيحها استثمارات Ferrero لمنطقتنا. نقدم أطيب التمنيات لشركة Ferrero ونتطلع إلى شراكة مزدهرة تعود بالفائدة على الشركة واقتصاد دولة الإمارات بشكل عام."

قال سعادة لورنزو فانارا أيضًا: "سعدت بشكل خاص بافتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة Ferrero في دبي.Ferrero هي قصة نجاح إيطالية حقيقية ومثال على العبقرية وروح الريادة. أصبحت واحدة من أشهر العلامات التجارية الإيطالية شهرةً على مستوى العالم. باختيارها للاستثمار في الإمارات، تثبت Ferrero مرة أخرى الروابط المتنامية التي تربط بين إيطاليا والإمارات."

تزامنًا مع هذه المناسبة، تم تعيين ماورو دي فيليب كمدير تنفيذي إقليمي جديد لـFerrero Gulf. يتمتع دي فيليب بمسيرة مهنية رائعة، حيث شغل سابقًا منصب المدير العام لـFerrero في الصين منذ عام 2016، حيث أظهر قيادة استثنائية ورؤية استراتيجية.

شرح دي فيليب خلال كلمته الافتتاحية قائلاً: "بينما نفتتح مقرنا الجديد في دبي، لا نقوم فقط بإنشاء المساحة، ولكننا نقوم بخلق مركز يجسد قيمنا وطموحاتنا. هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس التفاني الذي تظهره Ferrero في توسيع نطاقها في أسواق منطقة الخليج الديناميكية والمتنامية."