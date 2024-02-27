2024-02-27 23:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، معسكراً تدريبياً في محافظة البصرة استعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة. وسيبدأ المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في الخامس عشر من شهر آذار المقبل. ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الفلبين في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تغلبه […]

ظهرت المقالة البصرة تحتضن معسكراً تدريبياً للمنتخب الوطني أولاً على ايرث نيوز.