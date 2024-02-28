لجنة الانضباط والأخلاق تستدعي رونالدو للإفادة

2024-02-28 00:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفاد تقرير صحفي سعودي، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024)، بأن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلبت إفادة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسب تصرفه خلال مباراة النصر والشباب.

وتقدم نادي الشباب بشكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وذلك بسب إقدام النجم البرتغالي على تصرف غير أخلاقي أمام جماهير الشباب.

وبحسب مصادر صحيفة الرياضية السعودية، فإن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلبت إفادة من كريستيانو رونالدو على خلفية اللقطات المنسوبة له في مباراة فريقه أمام الشباب.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط الخاصة برابطة أندية دوري "روشن"، قرارا بإيقاف قائد النصر مباراتين مع غرامة مالية ضخمة بسبب سلوكه غير الرياضي، وفقا لصحيفة الرياضية السعودية.

وأستأنف فريق النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق السعودي تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة ضيفه الحزم يوم الخميس المقبل، على استاد "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري "روشن" السعودي.

وشهد مران اليوم لفريق النصر تواجد كريستيانو رونالدو، ومشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، على الرغم من العقوبة المتوقعة عليه بعد تكرر سلوكه الغير أخلاقي في الملاعب تجاه الجماهير السعودية وآخره بعد مباراة الشباب.





المصدر: وسائل إعلام