العطواني يؤكد الحرص على إقامة الشراكة مع مؤسسة الشركاء الدوليين

2024-02-28 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة المالية النائب عطوان العطواني، حرصة اللجنة على إقامة الشراكة مع مؤسسة الشركاء الدوليين.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ، عطوان العطواني، استقبل اليوم الثلاثاء، وفداً من مؤسسة الشركاء الدوليين، لبحث سبل التنمية المستدامة بالعراق، وتجاوز حالة الابقاء على الريعية النفطية للاقتصاد الوطني".وقال العطواني، ان "العراق يسعى حاليا الى التحول التدريجي من الاقتصاد الاحادي الى الاقتصاد التكاملي المتنوع، من خلال تعظيم الايرادات غير النفطية، وجعلها موردا أساسيا مهما للموازنة العامة".وأضاف العطواني، "أننا نتطلع لتوسيع التعاون والعمل المشترك مع مشروع الشراكة الدولي في ما يخص التدريب والمشورة والتخطيط، وبما يحقق نقلة نوعية في الاداء"، مشيرا الى ان "اللجنة المالية النيابية حددت الأولويات اللازمة لتحقيق التنمية، وتلبية حاجة المجتمع، الى جانب مواصلة العمل الرقابي على منافذ الانفاق الحكومي".وأشار الى أن "البلاد قطعت شوطا مهما في عملية اعتماد موازنات البرامج والمشاريع، من خلال الموازنة الثلاثية، التي تضمنت معالجات للكثير من العقبات والاجراءات الروتينية التي تعرقل عملية التنمية".ونوّه العطواني بحرص اللجنة المالية على إقامة مشروع الشراكة مع مؤسسة الشركاء الدوليين.بدوره، أكد رئيس الوفد الدولي، استعداد المؤسسة لتقديم المساعدة للجان النيابية في تطوير الخبرات، وكيفية مراقبة الموازنة والإنفاق وصرف الأموال في أماكنها المحددة.واقترح الوفد إقامة ورش عمل لوضع خطط استراتيجية لتحديد الأولويات، معربا عن استعداده لتقديم المساعدة في جميع الأمور المتعلقة بتلك المشاريع.