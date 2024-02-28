لدعم السوق.. أوبك+ ترجح تمديد تخفيض إنتاج النفط الطوعية

2024-02-28 00:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت ثلاثة مصادر في تحالف أوبك+ يوم الثلاثاء، عن دراسة لتمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية الى الربع الثاني من هذا العام.

وقالت المصادر في تصريح لرويترز، تابعته وكالة شفق نيوز: إن "التحالف سيدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الثاني من 2024 لتوفير دعم إضافي للسوق".

وأفاد اثنان من المصادر بأن "التحالف قد يبقي التخفيضات لنهاية العام".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في نوفمبر على تخفيضات طوعية تصل في المجمل إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما شمل تمديد السعودية لخفضها الطوعي للإنتاج.

وتلقت أسعار النفط الدعم هذا العام من تصاعد التوتر الجيوسياسي بسبب هجمات حركة الحوثي اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر. وجرى تداول خام برنت بالقرب من 83 دولارا للبرميل الثلاثاء.

وقال أحد مصادر أوبك+ لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه، إن "تمديد تخفيضات الإنتاج في الربع الثاني مرجح".

وذكر اثنان منهم إن "التمديد لفترة أطول حتى نهاية العام أمر ممكن". ومن المقرر بموجب الاتفاق الحالي أن يبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج 3.66 ملايين برميل يوميا اعتبارا من بداية أبريل.

وقالت السعودية إن "التخفيضات قد تستمر بعد الربع الأول إذا لزم الأمر".

وقال اثنان من المصادر إن "أوبك+ لم تناقش هذا الأمر رسميا حتى الآن".

وتقول المصادر إن من المتوقع اتخاذ قرار بشأن تمديد التخفيضات في الأسبوع الأول من مارس المقبل وأن تعلن كل دولة قرارها منفردة.

ونفذت أوبك+ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب، بينما تواجه اقتصادات كبرى أزمة ارتفاع أسعار الفائدة وتسعى لكبح التضخم.