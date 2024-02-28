2024-02-28 01:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

قالت ثلاثة مصادر في تحالف أوبك+ لرويترز إن التحالف سيدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الثاني من 2024 لتوفير دعم إضافي للسوق، وأفاد اثنان منهم بأن التحالف قد يبقي التخفيضات لنهاية العام. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في نوفمبر على تخفيضات طوعية تصل في المجمل إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميا خلال […]

ظهرت المقالة رويترز: أوبك+ تدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية أولاً على ايرث نيوز.