2024-02-28 01:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت محكمة النزاعات الرياضية الدولية “كاس”، الموافقة على استقبال شكوى نادي زاخو بشأن نتيجة مباراة الشرطة في دوري نجوم العراق. وقال مصدر لـ”ايرث نيوز” إن “محكمة كاس وافقت على البت بقضية شكوى نادي زاخو بخصوص نتيجة مباراة الشرطة، المحكمة خاطبت الاتحاد العراقي ببيان موقفه بشأن هذه الشكوى والاتحاد العراقي لم يرد حتى الآن”. […]

ظهرت المقالة محكمة كاس تفتح أبوابها لشكوى زاخو بشأن مباراة الشرطة أولاً على ايرث نيوز.