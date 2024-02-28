2024-02-28 01:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت وسائل إعلام حوثية، فجر الأربعاء، باستهداف غارات أميركية- بريطانية لمواقع في جزيرة لبوان بمحافظة الحديدة. وأشارت مصادر يمنية إلى وقوع غارة جوية أميركية على الجاح الساحلية جنوبي الحديدة وسط تحليق مستمر للطيران. وكان الحوثيون قد أعلنوا الثلاثاء أنهم لن يعيدوا النظر في هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر إلا بعد […]

ظهرت المقالة غارات أميركية وبريطانية على مواقع للحوثيين في الحديدة أولاً على ايرث نيوز.