2024-02-28 01:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال مصدران مقربان من جماعة حزب الله اللبنانية لرويترز اليوم الثلاثاء، إن الجماعة ستوقف إطلاق النار على إسرائيل إذا وافقت حليفتها حركة حماس على اقتراح لهدنة مع إسرائيل في غزة وما لم تواصل القوات الإسرائيلية قصف لبنان. ويتبادل حزب الله إطلاق النار بشكل شبه يومي مع إسرائيل عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ الـ8 من أكتوبر […]

ظهرت المقالة مصدران: حزب الله سيوقف عملياته إذا وافقت حماس على هدنة بغزة أولاً على ايرث نيوز.