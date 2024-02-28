2024-02-28 01:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل الصميدعي، وجود نية لبحث ملفي البترو دولار وتنمية الأقاليم مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أكد تشكيل لجان لمتابعة المشاريع المتلكئة بالمحافظة. وقال الصميدعي، إن “المحافظة لديها مشاريع متلكئة وأخرى مستمرة ويخصص لها كل عام ميزانية محددة”، مبيناً، أن “هنالك أربعة مشاريع مستمرة للمجاري وهي القادسية وبيجي […]

ظهرت المقالة تشكيل لجان لمتابعة المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.