2024-02-28 01:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد رئيس اللجنة المالية النائب عطوان العطواني، حرصة اللجنة على إقامة الشراكة مع مؤسسة الشركاء الدوليين. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان، أن “رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ، عطوان العطواني، استقبل اليوم الثلاثاء، وفداً من مؤسسة الشركاء الدوليين، لبحث سبل التنمية المستدامة بالعراق، وتجاوز حالة الابقاء على الريعية النفطية للاقتصاد الوطني”. […]

ظهرت المقالة استقبال وفد من مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث التنمية المستدامة بالعراق أولاً على ايرث نيوز.