هالاند يقود السيتي لفوز ساحق على لوتون تاون
2024-02-28 01:48:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
لم يجد حامل اللقب مانشستر سيتي، صعوبة في بلوغ ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه مساء الثلاثاء على مضيفه لوتون تاون 6-2، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.
وأحرز إيرلينج هالاند 5 أهداف لسيتي (3 و18 و40 و55 و58)، وأضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف السادس (72)، فيما سجل هدفي لوتون جوردان كلارك (45 و52).
لم يجد حامل اللقب مانشستر سيتي، صعوبة في بلوغ ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه مساء الثلاثاء على مضيفه لوتون تاون 6-2، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.
وأحرز إيرلينج هالاند 5 أهداف لسيتي (3 و18 و40 و55 و58)، وأضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف السادس (72)، فيما سجل هدفي لوتون جوردان كلارك (45 و52).