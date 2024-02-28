هالاند يقود السيتي لفوز ساحق على لوتون تاون

2024-02-28 01:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعلم يجد حامل اللقب مانشستر سيتي، صعوبة في بلوغ ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه مساء الثلاثاء على مضيفه لوتون تاون 6-2، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.وأحرز إيرلينج هالاند 5 أهداف لسيتي (3 و18 و40 و55 و58)، وأضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف السادس (72)، فيما سجل هدفي لوتون جوردان كلارك (45 و52).