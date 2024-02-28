انخفاض أسعار النفط بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

2024-02-28 07:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في آسيا ،يوم الأربعاء، إذ طغى احتمال تأجيل دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية و ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على الدعم الذي تلقته يوم الثلاثاء من أنباء أن أوبك+ قد تمدد تخفيضات الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا، أو 0.36 بالمئة، إلى 83.35 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:02 بتوقيت جرينتش، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا إلى 78.59 دولارا للبرميل.

وأشارت ميشيل بومان، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء، إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لا سيما في ضوء المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو حتى تؤدي إلى ظهورها من جديد.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+ في نوفمبر تشرين الثاني على خفض طوعي إجماليه نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري، بقيادة السعودية التي جددت خفضها الطوعي.