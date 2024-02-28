ارقام مميزة للونين مع ريال مدريد

2024-02-28 07:54:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيُقدّم الاوكراني اندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد الاسباني أداءً مميزاً مع الفريق الملكي هذا الموسم ، حيث استطاع أن ينقذ 81% من التسديدات الّتي تلقّاها على مرماه هذا الموسم، مُحققاً بذلك أعلى نسبة تصدّيات في الليغا، حيث تصدى لـ 30 تسديدة من أصل 37 تلقاها على مرماه ، واستقبلت شباكه فقط 7 اهداف .وكما أشارت شبكة أوبتا في الاحصائية فإنّ ريال مدريد استقبل فقط 16 هدفاً هذا الموسم في الليغا خلال 26 مباراة ، ليحقّق بذلك أفضل سجل دفاعي له في تاريخه خلال 26 جولة من الليغا.