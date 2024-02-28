نيفيز يجدد الولاء للهلال

2024-02-28 08:48:03 - المصدر: واع

متابعة – واعبعد موجة من الشائعات التي أشارت إلى رغبته في الرحيل، قام لاعب الوسط الدولي البرتغالي، روبن نيفيز (26 عامًا)، بتحديد موقفه بشأن مستقبله مع فريق الهلال السعودي.واكد نيفيز، الذي وقع مع الهلال صيف عام 2023 مقابل 55 مليون يورو، أنه لا يخطط للرحيل في الوقت الراهن.وقدم اللاعب أداءً مميزًا مع الفريق العاصمي في الموسم الحالي، حيث قاده لتصدر جدول الدوري السعودي للمحترفين بفارق 8 نقاط عن الوصيف، بعد انتهاء 21 جولة من البطولة. على الرغم من تقارير تحدثت عن رغبته في العودة إلى الدوريات الأوروبية، فإن نيفيز أكد أنه يعتزم البقاء في الهلال حاليًا، معتبراً أن الدوري السعودي في طريقه ليصبح أحد الأفضل خلال السنوات القادمة.