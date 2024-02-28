2024-02-28 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دانييل شابيرو، إن الولايات المتحدة قصفت 230 هدفا تابعا لحركة أنصار الله الحوثية في اليمن. وأشار شابيرو في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أن القوات الأمريكية دمرت على الأرجح مئات القطع من أسلحة الحوثيين. لكن، بحسب شابيرو، يبدو أن الحركة […]

ظهرت المقالة البنتاغون يعلن عن قصف 230 هدفا للحوثيين في اليمن أولاً على ايرث نيوز.