أمريكا تعتزم خفض قواتها بالقرب من الشرق الأوسط

2024-02-28 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/توقع مسؤولان دفاعيان أمريكيان، بأن تخفض الولايات المتحدة قواتها بالقرب من الشرق الأوسط حيث ستغادر قوة الرد السريع البحرية البحر الأبيض المتوسط في الأسابيع المقبلة وتعود إلى بلادها، وفقا لشبكة “CNN”. وقال أحد المسؤولين إنه من المتوقع أن تبدأ السفينة الحربية يو إس إس باتان ووحدة الاستطلاع البحرية الـ26 (MEU) في الإبحار نحو الولايات […]

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