بعد موجة الثلوج .. تربية السليمانية تمنح مديرياتها صلاحية تعطيل الدوام في المدارس

2024-02-28 09:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت مديرية التربية العامة في محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، منح مديرياتها صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والأوساط التعليمية في حال حصول أية مخاطر بعد موجة الثلوج التي ضربت المحافظة مساء أمس.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "وكما في السابق بمنح الصلاحية لمديريات التربية، ورؤساء الوحدات الإدارية في أي مديرية تحصل فيها عقبات في التنقل يمكن جعلها عطلة رسمية حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين والموظفين بسبب الرياح القوية وتساقط الثلوج".