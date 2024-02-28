المرور تنوه لقطع الطريق من تقاطع قرطبة باتجاه ساحة الطيران في بغداد

2024-02-28 09:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024)، عن قطع الطريق من تقاطع قرطبة باتجاه ساحة الطيران في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "سيتم قطع الطريق من تقاطع قرطبة باتجاه ساحة الطيران لصب المقطع الرابع من المجسر".

وأضاف البيان، ان "القطع سيكون يوم غد الخميس، بتمام الساعة الخامسة صباحا"، داعيا الى "استخدام الطرق البديلة الأخرى لتفادي الزخم المروري".



