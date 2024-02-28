الأنواء الجوية: أمطار شمالية وارتفاع في درجات الحرارة

2024-02-28 10:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تعرض البلاد لأمطار شمالية، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بعموم مناطق البلاد.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وتابع أن "طقس يوم السبت سيكون سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً مع زخات مطر خفيفة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".