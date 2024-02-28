ارتفاع أسعار خامي البصرة مع انخفاض النفط عالميا

2024-02-28 10:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الأربعاء، برغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، و أنباء أن أوبك+ قد تمدد تخفيضات الإنتاج في الربع الثاني من 2024.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل1.01 دولار ليصل الى 77.7 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.01 دولار ليصل الى 80.37 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمي إذ طغى احتمال تأجيل دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية و ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على الدعم الذي تلقته يوم الثلاثاء من أنباء أن أوبك+ قد تمدد تخفيضات الإنتاج.