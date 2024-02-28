محكمة القضاء الاداري تلغي كتاب "تدني نسب النجاح": يخالف قانون الخدمة الجامعية (وثائق)

2024-02-28 10:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة القضاء الاداري، قراراً بالغاء كتاب تدني نسب النجاح الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمخالفته قانون الخدمة الجامعية.

وبحسب وثيقة صادرة من المحكمة بتاريخ الحادي والعشرين من شهر شباط الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "قررت محكمة القضاء الاداري الغاء كتاب تدني نسب النجاح الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لمخالفته قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 وقانون وزارة التعليم العالي رقم 40 لسنة 1988 وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991".

أدناه نص الوثائق:





اصدرت