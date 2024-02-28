الخزين المائي يزيد جمالية دوكان ودربنديخان ومدير سدود كوردستان: المعطيات لا تطمئن (صور)

2024-02-28 10:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير عام السدود في حكومة إقليم كوردستان، رحمن خاني، يوم الأربعاء، ارتفاع منسوب المياه في سدي دربنديخان ودوكان في الوقت الحالي، مقارنة بالعام الماضي بسبب موجة الأمطار الأخيرة.

وقال خاني، لوكالة شفق نيوز، إن "منسوب المياه في سد دربنديخان وصل إلى أكثر من 14.5 م3 فيما وصل منسوب المياه لسد دوكان أكثر من 9 أمتار"، مشيراً إلى أن "سدي دربنديخان ودوكان، ارتفعا بنسبة عالية عن العام الماضي".

وأضاف أن "كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ منتصف شهر شباط الجاري، ساهمت في زيادة كميات الخزن في هذين السدين"، مرجحاً في الوقت نفسه هطول أمطار أخرى خلال الموسم الحالي".

وعن المخاوف من الجفاف والتصحر، لفت خاني، إلى أن "المعطيات العلمية لا تطمئن إلا بعد امتلاء الخزين المائي للسدود، وهذا لم يتحقق لغاية الآن"، مؤكدا أن "الوضع الزراعي جيد هذا الموسم بسبب غزارة الأمطار والكميات المتوفوة في سدي دوكان و دربنديخان".

بدوره، أوضح مدير عام سد دوكان كوجر جمال، في بيان ورد للوكالة، أن منذ 14 شباط ولغاية الآن زاد منسوب سد دوكان إلى نحو 3.5 م3 ومنذ شهر كانون الأول زادت مياة السد بنحو 9.5 م3، وهذا يشير إلى زيادة كميات المياه عن العام الماضي لغاية هذا التوقيت بنحو مترين مكعبين".

وعن مجموع الخزين المائي للسد، أشار جمال، إلى بلوغه حاجز 7 مليارات م3، بينما تبلغ كمية المياه الآن لنحو 2.5 مليار م3 وهذا يمثل نسبة 36٪ من الخزين، وهو لا يمثل كمية كبيرة، لكنه أفضل من العام الماضي والذي سبقه.