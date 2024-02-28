بسبب الثلوج .. تربية السليمانية تمنح مديرياتها صلاحية تعطيل الدوام والمرور تحذر من تجمد الشوارع

2024-02-28 10:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت مديرية التربية العامة في محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، منح مديرياتها صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والأوساط التعليمية في حال حصول أية مخاطر بعد موجة الثلوج التي ضربت المحافظة مساء أمس.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "وكما مقرر في السابق بمنح الصلاحية لمديريات التربية، ورؤساء الوحدات الإدارية في أي مديرية تحصل فيها عقبات في التنقل يمكن جعلها عطلة رسمية حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين والموظفين بسبب الرياح القوية وتساقط الثلوج".

من جهتها أعلنت مديرية مرور السليمانية في بيان اليوم، أنه حفاظا على سلامة المواطنين والسائقين من مخاطر هذه الموجة من الثلوج والرياح القوية تسببت في إغلاق بعض الشوارع والطرق وخاصة جانبي المدينة، مؤكدة أنه تم إغلاق النفق الأمامي مؤقتا بسبب الثلوج والجليد.

وطلبت مرور السليمانية في بيانها، من المواطنين والسائقين استخدام الطرق بحذر وخاصة طريق "ملك محمود" الدائري امام فندق "تايتانيك"، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بعد حلول الليل وتجمد معظم الشوارع.