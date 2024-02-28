التعليم تعلن توفر منح دراسية يونانية

2024-02-28 10:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاربعاء، توفر منح دراسية مقدمة من جامعة (Crete) اليونانية مخصصة لمستوى الماجستير. واوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “التقديم سيكون عبر البوابة الخاصة بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية”. شروط ومتطلبات وروابط التقديم:https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/28022024.pdf بوابة دائرة البعثات والعلاقات الثقافية: https://portal.scrd-gate.gov.iq/LoginPage

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