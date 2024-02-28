2024-02-28 10:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاربعاء، حكماً بالإعدام بحق خمسة تجار مخدرات ثلاثة منهم يحملون الجنسية الأجنبية. وقال إعلام القضاء في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إن “التجار الخمسة ثلاثة منهم يحملون الجنسية الاجنبية يعملون في تجارة المخدرات (كبتاكون) في محافظة السماوة، حيث يتم جلبها من محافظة النجف ومن ثم تهريبها الى دول الجوار”. […]

ظهرت المقالة الجنائية المركزية: الإعدام بحق 5 تجار مخدرات ثلاثة منهم يحملون الجنسية الأجنبية أولاً على ايرث نيوز.