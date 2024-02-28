2024-02-28 10:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء ، ضبط 80 كيلو من مادة “الكبتاجون” المخدرة والقبض على 4 متهمين خطرين في محافظة الانبار. وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ورد “ايرث نيوز”، إن “المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضبطت 80 كيلو من مادة الكبتاجون المخدرة والقت القبض على 4 متهمين خطرين في محافظة […]

ظهرت المقالة الداخلية: ضبط 80 كغم من الكبتاجون والقبض على 4 متهمين في الأنبار أولاً على ايرث نيوز.