2024-02-28 10:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن تحالف خدمات، اليوم الاربعاء، عن تشكيل كتلة خدمات النيابية في مجلس النواب العراقي. وقال التحالف في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز، ان “تحالف خدمات يعلن تشكيل كتلة برلمانية تضم في عضويتها 14 برلماني وبرلمانية برئاسة النائب عزيز شريف المياحي، تحت مسمى كتلة خدمات النيابية”. واضاف التحالف ان “كتلة خدمات هي مشروع خدمة […]

ظهرت المقالة الإعلان عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة تضم 14 نائباً أولاً على ايرث نيوز.