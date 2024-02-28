ضبط 80 كغم من الكبتاجون المخدرة والقبض على 4 متهمين خطرين بالأنبار

2024-02-28 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 80 كغم من الكبتاجون المخدرة بمحافظة الأنبار، فيما أشارت الى إلقاء القبض على 4 متهمين خطرين.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة الى وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط 80 كغم من الكبتاجون المخدرة في الأنبار".

وأضاف أن "مفارز مديرية مكافحة المخدرات تمكنت أيضا من إلقاء القبض على 4 متهمين خطرين في المحافظة".