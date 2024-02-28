مجلس ميسان: خطة لتوزيع 28 ألف قطعة أرض سكنية بين مختلف الشرائح

2024-02-28 11:06:01 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيأعلن مجلس محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، عن خطة لتوزيع 28 ألف قطعة أرض سكنية بين مختلف شرائح المجتمع.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس محافظة ميسان عقد اليوم الاجتماع الدوري الرابع برئاسة مصطفى دعير عبد الحسن وحضور جميع أعضائه".وأضاف أن "المجلس شهد التصويت على انضمام الأعضاء الجدد بدلاً عن الأعضاء المستقيلين بعد أداء اليمين القانونية وتسنمهم مناصب تنفيذية، حيث صوت مجلس المحافظة وبالإجماع على قبول عضوية كرار اللامي بديلاً عن عضوية حبيب ظاهر الفرطوسي وقبول عضوية قاسم عيسى بديلاً عن العضو وعد حسن مزعل فضلاً عن قبول عضوية حسين الكعبي بديلاً عن منذر رحيم الشواي".وتابع أن "الجلسة شهدت أيضا استضافة مدراء بلدية العمارة كاظم ثجيل عودة وبلديات ميسان صلاح فالح حبيب ودائرة البيئة باسم محمد حسين لمناقشة ملف تخصيص قطع الأراضي السكنية لمختلف شرائح المجتمع من أبناء محافظة ميسان بواقع 28 ألف قطعة أرض فضلاً عن مناقشة المخططات العمرانية ومعوقات توزيع الأراضي السكنية بين مستحقيها بهدف معالجة ملف العشوائيات والحد من التجاوزات في المناطق السكنية وأراضي المشاريع".