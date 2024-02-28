انخفاض ملحوظ بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

2024-02-28 11:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 151300 دينار لكل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار بيع الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

وعلى غرار بغداد، سجل الدولار في أربيل انخفاضاً في محال الصيرفة، إذ بلغ سعر البيع 150900 دينار، وسعر الشراء 150800 دينار لكل 100 دولار.