في حالة نادرة الحدوث .. الثلوج تكسو السليمانية مع موجة برد قارسة (صور)

2024-02-28 11:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت محافظة السليمانية، مساء أمس الثلاثاء، تساقط الثلوج في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن المناطق الجبلية من محافظة السليمانية وتحديدا "جبال گوزه"، وكذلك مناطق متفرقة وسط المدينة شهدت تساقطاً الثلوج مع انخفاض واضح في درجات الحرارة، موضحاً أن الثلوج كست الجبال والمرتفعات وبعض الشوارع.

هذا وكانت قد قررت مديرية التربية العامة في محافظة السليمانية في وقت سابق من صباح، منح مديرياتها صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والأوساط التعليمية في حال حصول أية مخاطر بعد موجة الثلوج التي ضربت المحافظة مساء أمس.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "وكما مقرر في السابق بمنح الصلاحية لمديريات التربية، ورؤساء الوحدات الإدارية في أي مديرية تحصل فيها عقبات في التنقل يمكن جعلها عطلة رسمية حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين والموظفين بسبب الرياح القوية وتساقط الثلوج".

من جهتها أعلنت مديرية مرور السليمانية في بيان اليوم، أنه حفاظا على سلامة المواطنين والسائقين من مخاطر هذه الموجة من الثلوج والرياح القوية التي تسببت في إغلاق بعض الشوارع والطرق وخاصة جانبي المدينة، تم إغلاق النفق الأمامي مؤقتا بسبب الثلوج والجليد.

وطلبت مرور السليمانية في بيانها، من المواطنين والسائقين استخدام الطرق بحذر وخاصة طريق "الملك محمود" الدائري امام فندق "تايتانيك"، مشيرة الى انه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بعد حلول الليل وتجمد معظم الشوارع.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتساقط فيها الثلوج وسط مركز محافظة السليمانية.