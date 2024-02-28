أسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء.. قائمة بـ 12 محافظة
2024-02-28 11:12:08 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024)، انخفاضاً طفيفاً في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن " سعر الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 151.050 دينار لكل 100 دولار ".
وأضاف "فيما سجلت أسعار البيع في محال الصيرفة 152 الف دينار، والشراء 150 الف دينار للورقة النقدية من فئة 100 دولار".
أدناه قائمة بسعر صرف الدولار لـ11 محافظة عراقية وفقا للبورصة:
100$ = 151,400 البصرة
100$ = 150,850 أربيل
100$ = 150,950 السليمانية
100$ = 151,200 كربلاء
100$ = 151,000 كركوك
100$ = 151,100 بابل
100$ = 150,850 دهوك
100$ = 151,000 الموصل
100$ = 151,300 النجف
100$ = 151,000 بعقوبة
100$ = 150,800 زاخـو