أسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء.. قائمة بـ 12 محافظة

2024-02-28 11:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024)، انخفاضاً طفيفاً في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن " سعر الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 151.050 دينار لكل 100 دولار ".

وأضاف "فيما سجلت أسعار البيع في محال الصيرفة 152 الف دينار، والشراء 150 الف دينار للورقة النقدية من فئة 100 دولار".

أدناه قائمة بسعر صرف الدولار لـ11 محافظة عراقية وفقا للبورصة:

100$ = 151,400 البصرة

100$ = 150,850 أربيل

100$ = 150,950 السليمانية

100$ = 151,200 كربلاء

100$ = 151,000 كركوك

100$ = 151,100 بابل

100$ = 150,850 دهوك

100$ = 151,000 الموصل

100$ = 151,300 النجف

100$ = 151,000 بعقوبة

100$ = 150,800 زاخـو



