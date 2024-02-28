اليوم.. البصرة تحتضن نزالات بطولة أندية العراق للمواي تاي

2024-02-28 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق، اليوم الأربعاء، نزالات بطولة أندية العراق للمتقدمين للرجال والسيدات 2024 ، التي يقيمها اتحاد اللعبة وتحتضنها محافظة البصرة الفيحاء، برعاية وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، للفترة من 28 شباط الحالي ولغاية الثالث من آذار المقبل.وشهد يوم أمس الثلاثاء، إقامة المؤتمر الفني الخاص بالبطولة بحضور رئيس اتحاد اللعبة مصطفى جبار علك، وممثلي الأندية المشاركة.ومن المؤمل أن تشهد فعاليات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين الذين يمثلون مختلف الفرق المحلية لإثبات جدارتهم بالحصول على فرصة لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.وفي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المسابقات المحلية، ستشهد البطولة تواجد نخبة من الحكام العرب لقيادة النزالات ، إذ تألفت قائمة الطواقــم التحكيمية من تسعة حكام عرب وهم راشد حسن عبد الله ومحمد سالم أحمد المحضار ومحمد صالح عبد الله الحمادي وأحمد محمد الخشوعي من دولة الإمارات، وعبد الله بن علي الشهراني من المملكة العربية السعودية ، وخليل أحمد زعرور ونسرين علي برو من لبنان، وأحمد عبد اللطيف الخلايفة من الأردن، وحذيفة عزمي أبو الحج من فلسطين.