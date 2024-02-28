رئيس الوزراء: الديوانية بحاجة إلى إجراءات سريعة ينتظرها المواطن

2024-02-28 12:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على ضرورة المضي ببرنامج خدمي واقتصادي يرتقي بالخدمات المقدمة في الديوانية، فيما اكد ان المحافظة بحاجة إلى إجراءات سريعة ينتظرها المواطن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم محافظ الديوانية الجديد عباس شعيل الزاملي، ورئيس مجلس المحافظة محمد شخير فرهود الغانمي وأعضاء مجلس المحافطة"، مبينا ان "السوداني بارك للمحافظ وللمجلس مباشرتهم أداء مهامهم، واختيار الحكومة المحلية".

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء "على ضرورة المضي ببرنامج خدمي واقتصادي يرتقي بالخدمات المقدمة في مركز المحافظة وأقضيتها ونواحيها، ويكون عند مستوى طموح ابناء المحافظة، ويتوافق مع البرنامج الحكومي والأولويات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية التي تبناها".

واشار إلى أن "الديوانية كانت أوّل محافظة يزورها من بين المحافظات بعد تشكيل الحكومة، وذلك لأهميتها ولضرورة تنفيذ المُستهدفات في البنى التحتية والمشاريع الخدمية فيها، ولحاجتها إلى إجراءات سريعة ينتظرها المواطنون".

وجدد رئيس الوزراء تأكيد "دعم الحكومة الاتحادية وإسنادها عملَ الحكومات المحلية وأجهزتها التنفيذية؛ بوصفها الذراع الموازية لعمل الوزارات، وأهمية إنجاز المشروعات الستراتيجية، والانتقال بالخدمة المحلية إلى ما يرضي المواطن، ويحقق الاستقرار ويزيد من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية".