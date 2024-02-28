راصد جوي يفند ما اشيع بشأن "موجة البرد القطبية": لا توجد معدلات صفرية

2024-02-28 12:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024) ، ان العراق على موعد من أمطار متفرقة خلال الساعات القليلة المقبلة، نافيا وجود أي معدلات صفرية في درجات الحرارة.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق سوف يتعرض ابتداءً من ساعات مساء اليوم ومنتصف الليلة إلى عبور منخفض ممطر ضعيف الفعالية يؤدي إلى تساقط أمطار بين متوسطة إلى خفيفة غالبا"، مشيرا الى ان "الامطار ستتركز في محافظات المثنى وجنوب وغرب الديوانية والنجف ومدن الناصرية وأجزاء جنوبي ميسان وبادية المثنى وغرب النخيب".

وبين ان "الحالة الماطرة تنحسر فجراً وفيما باقي المدن الفرص ضئيلة"، موضحا ان "درجات الحرارة ستبقى مقاربة لليوم السابق وقد تبدأ ترتفع تدريجياً من الخميس تصاعديا".

واكد انه "لا وجود لموجة برد قطبية او معدلات صفرية كما أشيع".

وتوقع الراصد الجوي صادق عطيه، امس الثلاثاء (27 شباط 2024)، دخول العراق بحالات برد "صفرية" ابتداء من ليل يوم الأربعاء لتأثره بموجة قطبية "شديدة البرودة".

وقال عطيه بمنشور له على فيس بوك، تابعته "بغداد اليوم"، ان "برودة شديدة ستبدأ ليل يوم الأربعاء وفجر الخميس المقبل، حيث ستتدنى درجات الحرارة لتقترب من الصفر او اقل في مناطق شمال البلاد وكــذلك المناطق الصحراوية في الغرب".

وأضاف، أن "الحالة الجوية تكونت بفعل تأثير موجة قطبية على البلاد وستستمر لغاية منتصف الأسبوع القادم، ثـــم تعـــود للارتفاع مجددًا"، لافتا الى أن "ذروة الحالة ستكون يوم السبت المقبل".