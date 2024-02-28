تنويه من الخطوط الجوية العراقية بشأن "الامتعة المفقودة"

2024-02-28 12:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024)، تنويها بشأن نظام "الامتعة المفقودة".

وقالت الخطوط الجوية مخاطبة المسافرين، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بإمكانكم الدخول الى خدمة نظام الأمتعة المفقودة عبر منصة أور الألكترونية التي وفرتها الخطوط الجوية العراقية بالتعاون مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك عن طريق مسح الباركود الخاص للدخول الى المنصة والموضح أدناه أو الإتصال على رقم خدمة الزبائن 5599 اوالدخول الى المنصة من خلال الرابط أدناه".

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