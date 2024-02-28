2024-02-28 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن الاتحاد العراقي المركزي للتايكونجتسو والسكي، عن تقديم طلب للموافقة على استضافة منافسات بطولة العالم.وقال رئيس اتحاد اللعبة محمود إبراهيم، في تصريح لصحيفة (الصباح)، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" العراق تقدم بطلب رسمي لاستضافة بطولة العالم للتايكونجتسو إلى جانب تنظيم دورتين، الأولى تحكيمية والأخرى تدريبية مع فحص الأحزمة السوداء"، مبيناً أن" الطلب ستتم مناقشته خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، الذي سيعقد على هامش بطولة الأندية العربية المقامة منافساتها حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، والذي يشارك فيها العراق بأربعة أندية ".