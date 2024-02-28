2024-02-28 12:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الشرطة العربية والدولية، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024)، إلقاء القبض على مطلوب قضائيًا عابرًا للحدود.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية الشرطة العربية والدولية المتمثلة بمكتب انتربول بغداد، بالتنسيق مع مكتب انتربول القاهرة تمكنت من استرداد مطلوب قضائيا لمحكمة تحقيق الكرخ".

واشارت الى أن "المطلوب عن جريمة اختلاس مبلغ (500) مليون دينار من احد المصارف العراقية"، مبينة انه "تم استرداده الى العراق وتسليمه الى الجهات المعنية لغرض استكمال الاجراءات القانونية بحقه وفق مادة الاتهام الموجهة اليه لينال جزاءه العادل".