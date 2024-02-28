2024-02-28 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، عن البدء بتأسيس الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الالكترونية، فيما أكد ارتفاع حجم الودائع بالقطاع المصرفي الى 131 تريليون دينار وحجم الاحتياطيات الاجنبية الى 148 تريليون دينار. وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في كلمته خلال افتتاح المعرض والمؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية في العراق تابعته ” […]

ظهرت المقالة المركزي العراقي يعلن البدء بتأسيس الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الإلكترونية أولاً على ايرث نيوز.