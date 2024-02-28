2024-02-28 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الشرطة العربية والدولية، اليوم الاربعاء ، إلقاء القبض على مطلوب قضائيًا عابرًا للحدود. وذكرت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أن “مفارز مديرية الشرطة العربية والدولية المتمثلة بمكتب انتربول بغداد، بالتنسيق مع مكتب انتربول القاهرة تمكنت من استرداد مطلوب قضائيا لمحكمة تحقيق الكرخ”. واوضحت أن “المطلوب عن جريمة اختلاس مبلغ […]

ظهرت المقالة انتربول بغداد يسترد مطلوبا اختلس نصف مليار دينار من أحد المصارف أولاً على ايرث نيوز.