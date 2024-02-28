2024-02-28 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، تحديث بيانات اكثر من 7 ملايين مستفيد من الحماية الاجتماعية لتجهيزهم بالسلة الغذائية الإضافية. وذكر بيان للوزارة تلقته “ايرث نيوز”، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، أعلن تحديث بيانات اكثر من 7 ملايين مستفيد من الحماية الاجتماعية لتجهيزهم بالسلة الغذائية الإضافية”.

ظهرت المقالة بزيادة نصف مليون فرد.. العمل تحدّث بيانات أكثر من 7 ملايين مستفيد من الحماية الاجتماعية أولاً على ايرث نيوز.