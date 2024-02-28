2024-02-28 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، رئيس ائتلاف النصر السيد حيدر جواد العبادي. وشهد اللقاء التباحث في بيان لمكتب رئيس الوزراء الاعلامي تلتقته” ايرث نيوز” انه في مجمل القضايا والملفات الوطنية وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهم المسائل الراهنة على المستوى التشريعي والتنفيذ. وجدد السوداني،” خلال اللقاء التأكيد على أهمية إسناد السلطة التشريعية […]

ظهرت المقالة السوداني يبحث مع حيدر العبادي سير تنفيذ البرنامج الحكومي والملفات الوطنية أولاً على ايرث نيوز.