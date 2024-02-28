2024-02-28 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، إلقاء القبـض وضبط مسـؤولين في مُديريَّتي البلدية والتنفيذ بمحافظة الديوانية. وذكرت الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “تم إلقاء القبض على رئيس لجنة “التنفيذ أمانة” في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بعد صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّه، على خلفيَّة إضراره عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها”، مُبيّـنةً […]

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