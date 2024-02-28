مصرف حكومي يطلق خدمة الايداع والتحويل على البطاقات الإلكترونية

2024-02-28 13:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024)، اطلاق خدمة الايداع والتحويل على البطاقات الالكترونية.

وقال المصرف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "انسجاما مع توجيهات الحكومة وتنفيذاً للبرنامج الحكومي، يعلن مصرف الرشيد عن اطلاق خدمة الإيداع والتحويل عبر بطاقة الدفع الالكتروني من (نخيل)".

وأوضح البيان، انه "بإمكان كافة حاملي بطاقة مصرف الرشيد من موظفي المصرف ودوائر الدولة والقوات الأمنية والمتقاعدين، اجراء عمليات الإيداع والسحب في البطاقة الالكترونية".

وتابع ان "المصرف حدد عدد من فروعه لاستقبال كافة الراغبين بالإيداع".